ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвич пришёл в магазин с топором и ранил двух покупателей

15:14
  • суббота
  • 25 сентября 2021

Нападавший был одет в женскую одежду

На северо-востоке Москвы мужчина с топором напал на посетителей магазина. Ранены два человека – мужчина и женщина, они госпитализированы.
Неизвестный напал на отделение полиции под Воронежем

Прибывшей на место происшествия полиции удалось задержать злоумышленника. Им оказался 48-летний москвич, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере.

Известно, что инцидент произошел в магазине "Магнит" на Каргопольской улице. Мужчина с топором был одет в женскую одежду, сообщает ТАСС.

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Полиция
Полиция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.