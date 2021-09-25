Москвич пришёл в магазин с топором и ранил двух покупателей

Нападавший был одет в женскую одежду

На северо-востоке Москвы мужчина с топором напал на посетителей магазина. Ранены два человека – мужчина и женщина, они госпитализированы.

Прибывшей на место происшествия полиции удалось задержать злоумышленника. Им оказался 48-летний москвич, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере.

Известно, что инцидент произошел в магазине "Магнит" на Каргопольской улице. Мужчина с топором был одет в женскую одежду, сообщает ТАСС.

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