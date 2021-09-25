В Китае не исключили нанесения ядерного удара по США

С таким заявлением выступил известный дипломат

В Китае пригрозили первым ядерным ударом по США из-за альянса AUKUS. Об этом в Пекине не говорят на самом высоком уровне, но провокационное заявление сделал китайский дипломат Ша Цзукан. Он не так давно занимал пост заместителя генсека ООН по экономическим и социальным вопросам.

Дипломат призвал Пекин быть готовым нанести первый ядерный удар по США. По мнению Ша Цзукана, власти Китая должны занять более агрессивную позицию на фоне действий Вашингтона, пишет Daily Mail.

В частности, как говорит дипломат, китайским властям нужно отказаться от политики неприменения ядерного оружия первым и дать отпор новым союзам, которые создаёт Вашингтон. Речь идёт об альянсе AUKUS между США, Австралией и Великобританией.

На прошлой неделе Австралия договорилась с Великобританией и Штатами о новом партнёрстве в области обороны и безопасности AUKUS. Шоком для Парижа было решение Австралии выйти из контракта по строительству 12 ударных подводных лодок класса Barracuda с французской компанией Naval Group.

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