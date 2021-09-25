Путин призвал прошедшие в Госдуму партии выполнить свои предвыборные обещания

Президент пообщался с победителями выборов

"Все, что обещали - надо выполнять", - так заявил Владимир Путин на встрече с лидерами партий, прошедших в Госдуму. Общение проходило в режиме видеоконференции.

Президент поставил политикам задачу - вытащить значительное число людей из бедности, повысить уровень здравоохранения и образования, а также темпы роста экономики.

Глава государства заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто и в полном соответствии с законом. Президент отметил высокую явку - более половины избирателей пришли на участки. Это важный показатель, учитывая условия, в которых работали депутаты прошлого созыва, сообщает "ТВ Центр".

Пандемия привела к нестабильности на мировых рынках, ударила по бизнесу и промышленности, но Россия быстро преодолела негативные последствия, благодаря совместным усилиям Госдумы и правительства. Экономика уже вышла на докризисный уровень, а избиратели дали высокую оценку этой работе, отметил Владимир Путин.

"Четыре фракции подтвердили свой высокий статус. Кроме того, пусть небольшую, но отдельную фракцию сформируют "Новые люди". Впервые после выборов 1999 года в Думе будет больше четырёх фракций, что тоже говорит о демократичности избирательных правил и процедур, о развитии демократии в нашей стране, о том, что реальный шанс заявить о себе есть у разных политических сил. "Единую Россию" поздравляю с убедительной победой, она доказала, что по-прежнему является лидером", - сказал глава государства.

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