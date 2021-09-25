Венедиктов заявил о своевременной публикации результатов ДЭГ в два часа ночи с 19 на 20 сентября

Система отработала без сбоев

В Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве подтвердили правильность расшифровки голосов, поданных с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

"Подтверждается правильность расшифровки тех голосов, которые накоплены за три дня", - сказал глава штаба Алексей Венедиктов. Он напомнил, что данные были опубликованы в два часа ночи 20 сентября.

В Москве явка на электронное голосование поставила рекорд по сравнению с голосованием по поправкам в Конституцию в 2020 году. Из более чем двух миллионов москвичей, зарегистрированных в системе онлайн-голосования, приняли участие в выборах 96,5%.

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