Путин предложил кандидатуру Володина на пост спикера новой Думы

Президент отметил его успехи в парламентской деятельности

Владимир Путин предложил кандидатуру Вячеслава Володина на пост спикера Госдумы VIII созыва. "Я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва", - сказал президент на встрече с лидерами партий. Она проходила в режиме видеоконференции.

Глава государства отметил хорошую работу Госдумы VII созыва и роль Володина в качестве её председателя.

Вячеславу Володину 57 лет. У него большой опыт политической и парламентской работы. Он – член партии "Единая Россия", входит в Бюро Высшего совета партии.

Володин возглавлял Госдуму прошлого созыва, а до этого работал в администрации президента в качестве первого заместителя её руководителя, возглавлял аппарат правительства, входит в состав Совета безопасности и Госсовета.

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