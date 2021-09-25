В Польше объявлено о новых планах борьбы с "Северным потоком-2"

Им не суждено сбыться

В Польше придумали новый план по остановке ещё не запущенного газопровода "Северный поток-2". Журналист Войчех Якубик поделился своими мыслями по этому поводу на портале BiznesAlert.

По его мнению, у Польши недавно появился козырь, который может стать новым препятствием на пути к запуску проекта. Журналист считает, что Варшава одержала победу, когда её нефтегазовая компания PGNiG получила допуск к процедуре сертификации оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Якубик почему-то уверен в том, что польский концерн при необходимости сможет предъявлять претензии по поводу "Северного потока- 2" в Еврокомиссии и европейских судах. То, что это произойдёт – маловероятно, так как основные решения в Европе принимает Германия, а в Берлине не раз заявляли о поддержке проекта.

Газопровод "Северный поток - 2" должен был заработать в декабре 2019 года, но из-за первого пакета американских санкций его покинула швейцарская компания, занимающаяся прокладкой трубы. Позже Вашингтон ввёл более десятка пакетов ограничительных мер, нацеленных на остановку проекта. В сентябре 2021 года было объявлено, что строительство газопровода завершено. Он заработает, как только будут согласованы все необходимые технические документы.

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