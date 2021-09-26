Выступление Сергея Лаврова на Генассамблее ООН. Главное

Министр говорил об Афганистане, Украине, отношениях России и США

Возможно ли конструктивное взаимодействие с правительством талибов в Афганистане, будут ли Москва и Вашингтон восстанавливать утраченное в последние годы взаимопонимание, состоится ли возвращение к ядерной сделке по Ирану и признает ли Евросоюз результаты выборов в Госдуму. Эти и другие актуальные темы затронул глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Выступление Сергея Лаврова с трибуны ООН традиционно одно из самых ожидаемых событий Генассамблеи. И это понятно: Россия - член Совбеза ООН. И без неё, что признают все ведущие державы, сегодня не решить главных мировых проблем. Однако в Нью-Йорк российская делегация приехала не в полном составе. И дело не в пандемии. А в политике.

Целый ряд сотрудников наших визы до сих пор не получили, в том числе депутаты Госдумы, которые в состав делегации включены. Мы будем, конечно же, добиваться от руководства секретариата ООН выполнения его обязанностей по обеспечению всех тех договорённостей, которые зафиксированы в соглашении между ООН и хозяйкой штаб-квартиры, то есть США.

Отношения Москвы и Вашингтона - тема, которую в ходе пресс-конференции главы нашего МИДа пресса поднимает чаще других. Все последние годы диалог, мягко говоря, не ладился. Вот и нынешняя администрация с одной стороны утверждает, что хочет предсказуемых отношений с Москвой, с другой - рассматривает возможность ввести новые, более жёсткие санкции. При том, что вину Москвы, хотя бы по одному из обвинений, так до сих пор никто и не доказал.

Просить, чтобы отменили санкции мы не будем никогда. У нас с просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина. Которая всё просит и просит. И ничего, по-моему, так и не поняла, что происходит. А мы не будем этим заниматься. Так что других партнёров у нас нет. Но постепенно, как я уже сказал, я не хочу звучать пессимистично, постепенно по некоторым направлениям - стратегическая стабильность, кибербезопасноть - начинает выстраиваться диалог, который даёт надежду, что когда-то мы хотя бы в некоторых сферах межгосударственной жизни и общения наладим системный взаимоуважительный процесс.

Так на следующей неделе в Женеве должен состояться второй раунд российско-американских переговоров по вопросам стратегической стабильности. Активнее стали контакты по линии МИДа и Госдепа. Накануне Сергей Лавров и Энтони Блинкен вместе приняли участие в заседании пятёрки Совбеза ООН. Одна из главных тем которого, разумеется, ситуация в Афганистане.

Будем побуждать тех, кто сейчас взял власть в Кабуле после бегства иностранных контингентов, к тому, чтобы они вели себя цивилизованно. Вопрос о международном признании талибов пока никем из международного сообщества не ставится. Будем исходить из этого принципа.

Зато оптимизм, пусть пока сдержанный, вызывает ситуация с иранской ядерной сделкой. Тегеран готов собрать команду переговорщиков уже в течение ближайших двух недель. Инициатива, которую приветствует Генассамблея ООН, на полях которой Сергей Лавров успел встретиться и с европейскими коллегами. Так, в разговоре с Жозеппом Боррелем наш министр поднял тему рекомендаций Европарламента не признавать итоги выборов в Госдуму. Официального заявления от Брюсселя, правда, пока не было. Да и причины таких заявлений, считают в МИДе, искать нужно совсем в другом.

Я думаю, что это - попытка отвлечь внимание от того, что Киев во главе с президентом Зеленским позорно провалил свои обязательства по Минским договорённостям относительно преодоления внутриукраинского конфликта на востоке этой страны.

Эта Генассамблея, впрочем, подтвердила главное. Есть только один способ решить мировые проблемы - диалог. И он, вероятно, скоро продолжится в новом формате - саммита лидеров пятерки Совета безопасности ООН. С такой инициативой выступил Владимир Путин. Но из-за пандемии встречу пришлось отложить. Теперь подготовка к ней возобновилась.

Екатерина Выскребенцева, "ТВ Центр".

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