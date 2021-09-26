Очевидцы сняли на видео огромный смерч в Чёрном море

В Сочи ликвидируют последствия сильного ливня
В Краснодарском крае ликвидируют последствия грозового фронта, на регион обрушились мощные ливни со штормовым ветром. В Сочи экстренное предупреждение о непогоде действует и 26 сентября.
Закрыты национальный парк и пляжи. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, задействовано более ста единиц спецтехники, сообщает "ТВ Центр".
Только к вечеру 25 сентября удалось восстановить движение по федеральной трассе Джубга - Сочи, перекрытую из-за камнепада. В аэропорту задержаны 12 авиарейсов. Жители делятся в соцсетях впечатляющими кадрами: в Туапсинском районе над морем образовался мощный смерч - диаметром несколько десятков метров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram