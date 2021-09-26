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Очевидцы сняли на видео огромный смерч в Чёрном море

10:21
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

В Сочи ликвидируют последствия сильного ливня

В Краснодарском крае ликвидируют последствия грозового фронта, на регион обрушились мощные ливни со штормовым ветром. В Сочи экстренное предупреждение о непогоде действует и 26 сентября.
Сочи снова затопило: реки вышли из берегов

Закрыты национальный парк и пляжи. Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, задействовано более ста единиц спецтехники, сообщает "ТВ Центр".

Только к вечеру 25 сентября удалось восстановить движение по федеральной трассе Джубга - Сочи, перекрытую из-за камнепада.  В аэропорту задержаны 12 авиарейсов. Жители делятся в соцсетях впечатляющими кадрами: в Туапсинском районе над морем образовался мощный смерч - диаметром  несколько десятков метров.  

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