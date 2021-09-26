В Петербурге продлили ограничения из-за ковида до конца октября

В стране наблюдается рост заболеваемости

Всё больше российских регионов вынуждены продлевать ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом. До конца октября они будут действовать в Санкт-Петербурге, Бурятии, Ханты-Мансийском автономном округе. Врачи напоминают: остановить резкий скачок заболеваемости, поможет вакцинация.

В Карачаево-Черкесии ежедневно болезнь подтверждают у нескольких десятков человек. В стационарах остаются почти 700 пациентов. Сразу 215 новых случаев заболевания коронавирусом 25 сентября выявили в Тверской области.

А в Европе не утихают протестные настроения. Более 60 тысяч человек вышли на улицы во Франции. Они выступают против санитарных пропусков. Без этого документа нельзя посетить кафе, музеи, крупные торговые центры. В Ницце манифестанты попытались прорваться к дому мэра, их разгоняла полиция, сообщает "ТВ Центр".

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