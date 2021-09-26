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Сотни деревьев повалены в Кемерово после первого снегопада

12:26
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

Коммунальщики устраняют последствия непогоды

Снегопады сразу в нескольких сибирских регионах. Зимние пейзажи в Кемеровской области, замело столицу Кузбасса. Осадков выпало столько, что под их тяжестью ломались деревья.
На Красной Поляне выпал летний снег

Сложная ситуация на дорогах - гололёд и многочисленные ДТП. Улицы города расчищают коммунальные службы. По прогнозам, в ближайшее время погода не изменится, сообщает "ТВ Центр".

В Иркутской области выпал мокрый снег. Ночью была минусовая температура. На дорогах заносы и очень скользко. Пришлось ограничить движение автобусов и грузовиков на одном из участков федеральной трассы "Байкал".

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