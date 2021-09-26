На Дальнем Востоке отмечают День амурского тигра

Этот вид был на грани вымирания

На Дальнем Востоке отмечают особый праздник - День амурского тигра. Ещё недавно этот вид был на грани вымирания, но благодаря колоссальной работе специалистов удалось остановить исчезновение этих редких животных.

На специальной карте в онлайн-режиме можно наблюдать за всеми тиграми с радиоошейниками, которые вернули в дикую природу. Так, например, тигрицу Амбу, которая хозяйничала и ела собак в Хасанском районе Приморского края отловили и выпустили уже в Амурской области.

В лесах Амурской области Амба гуляет не одна. По соседству с ней живёт ещё одна тигрица, которая так же прошла реабилитацию - Елена. Последние данные с фотоловушек обрадовали учёных. В этой женской компании заметили самца.

Тигры, которые выходят к людям, сразу попадают под особый контроль специалистов. Если сотрудники Охотнадзора обнаружат отклонения в поведении хищника, то его отловят и передадут в центр реабилитации. Таким образом удаётся избегать опасных ситуаций и сохранить популяцию.

Амурский тигр - один из самых редких хищников на Земле, занесён в Международную красную книгу и по-прежнему нуждается в защите. Каждый год об этом напоминают и детям, и взрослым на празднике День тигра.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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