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Остановлен четвёртый блок Калининской АЭС

13:26
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

Радиационный фон возле станции не менялся

В Тверской области остановлен автоматикой четвёртый энергоблок Калининской АЭС. По сообщению Росэнергоатома, отключение произошло в 10:01 по московскому времени.
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Специалисты выясняют причины срабатывания автоматики. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС – одна из крупнейших в России, она введена в строй в 1984 году. Станция находится на севере Тверской области в 350 километрах от Москвы.

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