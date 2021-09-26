Остановлен четвёртый блок Калининской АЭС

Радиационный фон возле станции не менялся

В Тверской области остановлен автоматикой четвёртый энергоблок Калининской АЭС. По сообщению Росэнергоатома, отключение произошло в 10:01 по московскому времени.

Специалисты выясняют причины срабатывания автоматики. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации нет. Радиационный фон в районе станции и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Калининская АЭС – одна из крупнейших в России, она введена в строй в 1984 году. Станция находится на севере Тверской области в 350 километрах от Москвы.

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