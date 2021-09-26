"Выглядит непрофессионально": в СВР оценили доклад разведслужб США по коронавирусу

С заявлением выступил Сергей Нарышкин

Доклад разведки США о происхождении коронавируса содержал политизированные оценки, что выглядит непрофессионально. Об этом в интервью RT заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально", - сказал Нарышкин.

Доклад спецслужб США о происхождении коронавируса был опубликован 26 августа. В документе содержатся выводы разведки о происхождении вируса. В частности, в докладе подчёркивается, что COVID-19 не был разработан в качестве биологического оружия. В тоже время спецслужбы указали на тот факт, что закрытость Китая не даёт досконально расследовать происхождение коронавируса.

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