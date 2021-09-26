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Россиян обрадовали повышением зарплаты с 1 октября

14:23
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

Индексация коснётся не всех

Некоторые категории бюджетников с 1 октября начнут получать проиндексированную зарплату. Повышение будет колебаться в пределах 4%, но коснётся не всех.
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Индексация зарплат будет только у тех работников бюджетных организаций, которые не попадают под действие майских указов президента, пишет "МК".

Врачи, педагоги и учёные получат повышенную зарплату только 1 января, а спасатели МЧС, сотрудники учреждениях социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора и некоторых других учреждений могут рассчитывать на индексацию уже с 1 октября.

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