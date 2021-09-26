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Кремль дал сигнал Зеленскому по вопросу встречи с Путиным

16:14
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

Пока провести её не представляется возможным

Киев не хочет выполнять Минские соглашения, а поэтому встреча Владимира Путина с украинским президентом пока под вопросом. Такой сигнал дал Владимиру Зеленскому пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Кремль назвал условие встречи Путина и Зеленского

"Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации Минского комплекса мер зашла в тупик. И тупик этот связан исключительно с позицией Украины", - сказал представитель Кремля в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Пескова, Владимир Путин к встрече с главой Украины, "что называется, был готов вчера", но камень преткновения именно в нежелании Киева выполнять Минские соглашения.

Пресс-секретарь Путина также ещё раз подчеркнул, что конфликт в Донбассе является внутриукраинским.

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