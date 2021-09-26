Собянин рассказал о первых новосёлах по программе реновации в Зюзино

Они передут из хрущёвок уже в октябре

Первые новосёлы по программе реновации в столичном районе Зюзино переедут в свои квартиры в октябре. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В октябре в Зюзино начнётся первый переезд по реновации. 450 человек въедут в новостройку на Малой Юшуньской улице. До конца года планируем начать заселение ещё трёх домов", - сообщил глава города.

Район будет и дальше развиваться. Запланирована реконструкция поликлиники на улице Каховка и строительство 24 социальных объектов. Вскоре в Зюзино появятся музыкальная школа, новый детский сад, школа на 700 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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