Собянин рассказал о первых новосёлах по программе реновации в Зюзино

Они передут из хрущёвок уже в октябре
Первые новосёлы по программе реновации в столичном районе Зюзино переедут в свои квартиры в октябре. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин.
"В октябре в Зюзино начнётся первый переезд по реновации. 450 человек въедут в новостройку на Малой Юшуньской улице. До конца года планируем начать заселение ещё трёх домов", - сообщил глава города.
Район будет и дальше развиваться. Запланирована реконструкция поликлиники на улице Каховка и строительство 24 социальных объектов. Вскоре в Зюзино появятся музыкальная школа, новый детский сад, школа на 700 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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