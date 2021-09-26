ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал о первых новосёлах по программе реновации в Зюзино

16:39
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

Они передут из хрущёвок уже в октябре

Первые новосёлы по программе реновации в столичном районе Зюзино переедут в свои квартиры в октябре. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин проверил качество построенного по реновации дома

"В октябре в Зюзино начнётся первый переезд по реновации. 450 человек въедут в новостройку на Малой Юшуньской улице. До конца года планируем начать заселение ещё трёх домов", - сообщил глава города.

Район будет и дальше развиваться. Запланирована реконструкция поликлиники на улице Каховка и строительство 24 социальных объектов. Вскоре в Зюзино появятся музыкальная школа, новый детский сад, школа на 700 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Реновация
Реновация
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.