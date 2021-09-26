Новое видео с детьми Галкина и Пугачёвой произвело фурор

Лиза продемонстрировала высокие знания в области географии

На странице Максима Галкина в Instagram появилось новое видео, которое за час набрало более полумиллиона просмотров и произвело настоящий фурор среди подписчиков юмориста.

За обеденным столом сидят Лиза и Гарри. Голос за кадром, принадлежащей их маме, спрашивает: "Лиза, назови самый большой морской национальный парк". Дочка Примадонны отвечает: "Некоторые язык сломают - Папаханаумокуакеа". Потом Лиза несколько раз по слогам произносит сложное название американского национального парка.

Подписчики восхитились такими знаниями дочери Галкина и Пугачёвой.

Лиза топ! Какая у Лизы мимика, настоящая леди растёт! Лиза прекрасна и умна️. Замечательные эрудированные дети, на которых всегда приятно смотреть. Лизавета прелесть просто! Алла Борисовна, Вам с Максом респект за такое чудо!!!

Алла Пугачёва и максим Галкин поженились в 2011 году. 18 сентября 2013 года на свет появились Лиза и Гарри, выношенные суррогатной матерью.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram