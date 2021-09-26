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Новое видео с детьми Галкина и Пугачёвой произвело фурор

15:10
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

Лиза продемонстрировала высокие знания в области географии

На странице Максима Галкина в Instagram появилось новое видео, которое за час набрало более полумиллиона просмотров и произвело настоящий фурор среди подписчиков юмориста.
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За обеденным столом сидят Лиза и Гарри. Голос за кадром, принадлежащей их маме, спрашивает: "Лиза, назови самый большой морской национальный парк". Дочка Примадонны отвечает: "Некоторые язык сломают -  Папаханаумокуакеа". Потом Лиза несколько раз по слогам произносит сложное название американского национального парка.

Подписчики восхитились такими знаниями дочери Галкина и Пугачёвой.

Лиза топ!

Какая у Лизы мимика, настоящая леди растёт!

Лиза прекрасна и умна️.

Замечательные эрудированные дети, на которых всегда приятно смотреть.

Лизавета прелесть просто!

Алла Борисовна, Вам с Максом респект за такое чудо!!!

Алла Пугачёва и максим Галкин поженились в 2011 году. 18 сентября 2013 года на свет появились Лиза и Гарри, выношенные суррогатной матерью.

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