Новое видео с детьми Галкина и Пугачёвой произвело фурор

Лиза продемонстрировала высокие знания в области географии
На странице Максима Галкина в Instagram появилось новое видео, которое за час набрало более полумиллиона просмотров и произвело настоящий фурор среди подписчиков юмориста.
За обеденным столом сидят Лиза и Гарри. Голос за кадром, принадлежащей их маме, спрашивает: "Лиза, назови самый большой морской национальный парк". Дочка Примадонны отвечает: "Некоторые язык сломают - Папаханаумокуакеа". Потом Лиза несколько раз по слогам произносит сложное название американского национального парка.
Подписчики восхитились такими знаниями дочери Галкина и Пугачёвой.
Лиза топ!
Какая у Лизы мимика, настоящая леди растёт!
Лиза прекрасна и умна️.
Замечательные эрудированные дети, на которых всегда приятно смотреть.
Лизавета прелесть просто!
Алла Борисовна, Вам с Максом респект за такое чудо!!!
Алла Пугачёва и максим Галкин поженились в 2011 году. 18 сентября 2013 года на свет появились Лиза и Гарри, выношенные суррогатной матерью.
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