Американский бомбардировщик приблизился к границам России

На перехват были подняты Су-35
Стратегический бомбардировщик В-52Н американских ВВС опасно приблизился к границам России над Тихим океаном. Для определения возможной цели в воздух были подняты три российских истребителя Су-35С.
По сообщениям Минобороны, наши самолёты сопроводили цель и вернулись на аэродромы базирования.
Изначально американский самолёт был обнаружен с помощью радиолокации.
Нарушений границы со стороны американского бомбардировщика не зафиксировано.
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