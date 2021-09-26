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Американский бомбардировщик приблизился к границам России

17:12
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

На перехват были подняты Су-35

Стратегический бомбардировщик В-52Н американских ВВС опасно приблизился к границам России над Тихим океаном. Для определения возможной цели в воздух были подняты три российских истребителя Су-35С.
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По сообщениям Минобороны, наши самолёты сопроводили цель и вернулись на аэродромы базирования.

Изначально американский самолёт был обнаружен с помощью радиолокации.

Нарушений границы со стороны американского бомбардировщика не зафиксировано.

 

 

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