Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана

Они обещают ответить

Пришедшие к власти в Афганистане талибы ("Талибан" – запрещённая в России террористическая организация) обвиняют Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны.

Исполняющий обязанности замглавы сформированного правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что власти будут противодействовать этому вмешательству, передаёт телеканал Al-Jazeera. В чём конкретно заключается вмешательство Таджикистана и как талибы намерены отвечать на действия Душанбе, не сообщается.

Талибы захватили власть в Афганистане в середине августа. Они сформировали своё правительство, но его легитимность пока не подтверждена на международном уровне.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram