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Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела Афганистана

17:45
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

Они обещают ответить

Пришедшие к власти в Афганистане талибы ("Талибан" – запрещённая в России террористическая организация) обвиняют Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны.
Делегация талибов может приехать с визитом в Россию

Исполняющий обязанности замглавы сформированного правительства Афганистана Абдул Гани Барадар заявил, что власти будут противодействовать этому вмешательству, передаёт телеканал Al-Jazeera. В чём конкретно заключается вмешательство Таджикистана и как талибы намерены отвечать на действия Душанбе, не сообщается.

Талибы захватили власть в Афганистане в середине августа. Они сформировали своё правительство, но его легитимность пока не подтверждена на международном уровне.

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