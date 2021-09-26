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Победителем Гран-при России "Формулы-1" стал Льюис Хэмилтон

18:31
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

Наш Никита Мазепин пришёл 18-ым

Британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес" одержал сотую победу в "Формуле-1", выиграв Гран-при России. Трасса в Сочи для него хорошо знакома – до этого он побеждал на ней уже четыре раза.
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Второе место занял гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен из Нидерландов, третьим стал испанец Карлос Сайнс-младший на "Феррари". Россиянин из "Хааса" Никита Мазепин пришёл 18-ым, сообщает РИА Новости.

Проведение гонки в Сочи был под вопросом. Накануне, 25 сентября в городе прошёл сильный ливень, который размыл дороги и нанёс ущерб городской инфраструктуре.

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