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Хаос и очереди: как проходят судьбоносные для Германии выборы

18:04
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

На участках не хватает бюллетеней

На избирательных участках в Берлине образовались огромные очереди. Многие пришедшие на голосование ждут по два часа. На участках не хватает бюллетеней, из-за этого там наблюдается настоящий хаос, сообщает телеканал Welt.
Исторический момент: Германия выбирает своё будущее

Чистые бюллетени подвозят велокурьеры, но их всё равно не хватает. Другой транспорт задействовать не получается, потому что в городе проходит марафон и многие улицы перекрыты.

26 сентября в Германии проходят выборы в парламент. Главный результат этого воскресенья определит не только как будет выглядеть Бундестаг 20 созыва, но и кто станет новым канцлером страны. Ангела Меркель заявила, что покинет этот пост.

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