"Всё будет хорошо": дочь Заворотнюк успокоила поклонников актрисы

Анна назвала маму бойцом

Дочь Анастасии Заворотнюк обнадёжила поклонников своей мамы. Вот уже два года актриса не появлялась на публике, она тяжело болеет. Минимальную информацию о её состоянии время от времени сообщат её дочь Анна.

Наследница рассказала, как чувствует себя мама, правда, от снимков, несмотря на просьбы поклонников, отказалась. "Она боец. Всё будет хорошо. Совместное фото мы не выложим. Для чего это?" - приводит слова Анна издание "СтарХит".

Около двух лет назад у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Родные тщательно оберегают семью от внимания прессы и общественности и не говорят ничего о диагнозе.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram