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"Всё будет хорошо": дочь Заворотнюк успокоила поклонников актрисы

19:42
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

Анна назвала маму бойцом

Дочь Анастасии Заворотнюк обнадёжила поклонников своей мамы. Вот уже два года актриса не появлялась на публике, она тяжело болеет. Минимальную информацию о её состоянии время от времени сообщат её дочь Анна.
Похудевший муж Заворотнюк появился на публике после долгого перерыва

Наследница рассказала, как чувствует себя мама, правда, от снимков, несмотря на просьбы поклонников, отказалась. "Она боец. Всё будет хорошо. Совместное фото мы не выложим. Для чего это?" - приводит слова Анна издание "СтарХит".

Около двух лет назад у звезды сериала "Моя прекрасная няня" диагностировали рак мозга. Родные тщательно оберегают семью от внимания прессы и общественности и не говорят ничего о диагнозе.

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