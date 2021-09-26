Первые экзитполы в Германии говорят о победе социал-демократов

Выборы в Бундестаг завершились
Немецкие социал-демократы во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в Бундестаг с 26% голосов избирателей. На два процента меньше – у правящей ХДС\ХСС. Об этом свидетельствует экзитпол канала ZDF.
Партия немецких консерваторов во главе с Армином Лашетом пока на третьем месте с 24%. Партия "Союз 90/Зелёные" занимает четвёртую позицию, у неё 14,5%. Пятой на выборах идёт "Альтернатива для Германии" – 11% голосов.
26 сентября в Германии проходили парламентские выборы. Главный результат этого воскресенья определит не только как будет выглядеть Бундестаг 20 созыва, но и кто станет новым канцлером страны. Ангела Меркель заявляла ранее, что покинет этот пост.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram