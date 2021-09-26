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Первые экзитполы в Германии говорят о победе социал-демократов

19:23
  • воскресенье
  • 26 сентября 2021

Выборы в Бундестаг завершились

Немецкие социал-демократы во главе с Олафом Шольцем лидируют на выборах в Бундестаг с 26% голосов избирателей. На два процента меньше – у правящей ХДС\ХСС. Об этом свидетельствует экзитпол канала ZDF.
Исторический момент: Германия выбирает своё будущее

Партия немецких консерваторов во главе с Армином Лашетом пока на третьем месте с 24%. Партия "Союз 90/Зелёные" занимает четвёртую позицию, у неё 14,5%. Пятой на выборах идёт "Альтернатива для Германии" – 11% голосов.

26 сентября в Германии проходили парламентские выборы. Главный результат этого воскресенья определит не только как будет выглядеть Бундестаг 20 созыва, но и кто станет новым канцлером страны. Ангела Меркель заявляла ранее, что покинет этот пост.

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