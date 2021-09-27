Гороскоп на сегодня, 27 сентября, для всех знаков зодиака

У Весов будет продуктивный день, а Скорпионов ждут сюрпризы

♈ Овен

День подойдет для работы в команде, решения вопросов, требующих тщательного анализа. Ваши лидерские качества будут оценены по достоинству и помогут в любом деле.

♉ Телец

Для представителей этого знака настал неблагоприятный период, поэтому не планируйте важных дел. Сегодня лучше заняться домом, уходом за телом, общением с детьми.

♊ Близнецы

Интересный период, который направит вас в сторону перемен. На первое место выйдут развлечения, общение с малознакомыми людьми, посещение мест, где раньше не были. Досуг наполнит вас ценной энергией.

♋ Рак

Осторожно: опасный день! Перед вами встанет выбор, который покажет, насколько вы зависимы от чужого мнения. Любое решение принесет массу хлопот. Поэтому лучше займитесь рутинными делами.

♌ Лев

Желательно провести время с пользой: отправиться в театр, кино, просто на прогулку в ближайший парк. Вы слишком сосредоточены на работе и на себе.

♍ Дева

День окажется полезным, если давно хотите избавиться от вредных привычек, научиться ценным навыкам. Вы сумеете успешно самореализоваться в увлечениях, которыми давно интересуетесь. Это некий карьерный трамплин.

♎ Весы

Продуктивный день. Вам удастся любое дело, требующее внимания. Длительная сосредоточенность поможет привести в порядок нервную систему и обрести душевный баланс.

♏ Скорпион

День полон небольших сюрпризов от Вселенной, благодаря которым получится обустроить дом. Удачно пройдет любое дело, которое вы упрямо доведете до конца.

♐ Стрелец

День пройдет легко и весело. Он станет перезагрузкой, о которой вы грезили последнее время. Сегодня можно отправиться на экскурсию в родные места – путешествие не успеет утомить, но подарит массу впечатлений.

♑ Козерог

Продуманные до деталей стратегии приведут к желанным результатам. Вам нужно только заручиться поддержкой профессионалов, временно отодвинуть на задний план отвлекающие факторы.

♒ Водолей

Отличный день, на протяжении которого вам поступит множество ценных предложений. Сделайте грамотный выбор и сможете насладиться интересными и дорогостоящими задачами.

♓ Рыбы

День наполнен интеллектуальной активностью. Придется много работать, но вам понравится эта динамика. Именно ее вам не хватало для ощущения собственной значимости.

Гороскоп составлен астрологом Юлией Рыж специально для утреннего канала "Настроение" ("ТВ Центр").

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