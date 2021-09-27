ЦИК Германии подтвердил поражение блока Меркель на выборах

В парламенте нового созыва христианские демократы получат на 50 мандатов меньше

Блок ХДС/ХСС (христианские демократы, партия канцлера Ангелы Меркель) потерпел поражение на парламентских выборах в Германии. Это следует из результатов центральной избирательной комиссии, опубликованных в понедельник, 27 сентября.

Крупнейшую фракцию в бундестаге сформируют социал-демократы, которые набирают 25,7% голосов избирателей. Они получат на 53 мандата больше, чем в парламенте предыдущего созыва. У христианских демократов, напротив, будет на 50 мест меньше.

Социал-демократы получат в парламенте нового созыва 206 мест, ХДС/ХСС — 196, "Зеленые" — 118, свободные демократы — 92 депутата, "Альтернатива для Германии" — 83, "Левые" — 39.

Получить абсолютное большинство в бундестаге (368 мандатов из 735) не удалось ни одной партии. Это предполагает формирование коалиции для определения состава будущего правительства, следует из данных на официальном сайте ЦИК Германии.

26 сентября в Германии прошли парламентские выборы. По их результатам станет ясно не только то, как будет выглядеть бундестаг 20-го созыва, но и кто станет новым канцлером страны. Ангела Меркель заявляла ранее, что покинет этот пост при любом исходе.

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