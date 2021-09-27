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Россиянам компенсируют подорожание услуг ЖКХ

08:22
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Поддержка будет адресной

Социально незащищенным категориям россиян компенсируют подорожание жилищно-коммунальных услуг. Этот вопрос по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина прорабатывает правительство Решение принято по итогам совещания у у зампреда правительства.
В России проиндексировали тарифы на услуги ЖКХ

Предполагается, что определенным категориям граждан будут компенсировать подорожание услуг при росте тарифов сверх инфляции. Такой рост связан с внедрением усовершенствованного тарифного регулирования.

"В целях защиты прав граждан необходимо обеспечение предоставления адресных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с оплатой жилищно-коммунальных услуг гражданами, исходя из утверждаемых тарифов организациям ЖКХ", - сообщили в аппарате вице-премьера.

Как пояснили в ОНФ "Известиям", тарифы на ЖКУ намерены поднять до экономически обоснованных. Они будут устанавливаться исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры. В таких случаях их рост может превышать инфляцию. Проработать возможность компенсации поручено Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину, а также ФАС.

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