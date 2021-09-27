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Пьяный водитель сбил пятерых школьников в Иркутской области

08:18
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Состояние школьников - различной степени тяжести

В Иркутской области в городе Усть-Кут водитель сбил пятерых школьников, которые шли по проезжей части во встречном направлении.

Как было установлено,  в момент аварии водитель иномарки находился за рулём в состоянии опьянения. Он уже признал свою вину.

Подростки в возрасте от 12 до 14 лет получили травмы различной степени тяжести. Прокуратура проводит проверку.

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