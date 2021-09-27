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Дикие кабаны могут оставить мэра Рима без кресла

09:08
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

В нашествии животных римляне винят мэра

Мэр Рима может проиграть выборы из-за нашествия кабанов. Дикие животные заполонили итальянскую столицу и терроризируют жителей.

Решить эту проблему пока не удаётся. Градоначальник подала иск против правительства региона Лацио за несоблюдение хозяйственной деятельности. Между тем, парнокопытные всё чаще атакуют людей. За год пандемии они настолько привыкли к городу, что  ничего не боятся.

В соцсетях немало роликов, на которых кабаны отбирают у жителей пакеты с едой. Дикие животные не раз становились причиной автомобильных аварий.

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