РПГ и старые карабины: боевики в сирийской деревне сдают оружие

Это стало возможно благодаря России

На границе с Иорданией представители оппозиционных формирований продолжают сдавать оружие. Под контроль правительственных сил перешли очередные семь населённых пунктов. Новое соглашение о локальном примирении в провинции Дераа было достигнуто 1 сентября при содействии российских военных.

РПГ, старые карабины, "Калашниковы" в ассортименте и кустарные переделки без маркировки.

"Сдаваемое оружие, несмотря на почтенный возраст, продолжает оставаться надежным. Некоторые образцы, несмотря на то, что были отремонтированы кустарным способом, продолжают оставаться в боеготовом состоянии". – говорит представитель Российского центра по примирению враждующих сторон Александр Гуляев.

Так в деревне Телль-Гехаб начинается новая жизнь. Сдать оружие - это значит урегулировать свой статус, исправить, как здесь говорят, ошибки прошлого.

"Все жители деревни очень рады амнистии, появился шанс списать ошибки прошлого. Мы готовы сотрудничать с государством и встать на защиту нашей страны", - говорит Абдул Мухчи Хашиш.

Специалисты российского центра по примирению враждующих сторон смогли убедить несогласных с политикой официального Дамаска, что этот путь неверный. Шанс начать мирную жизнь сегодня есть у всех. Здесь не только бывшие боевики. Самая большая очередь в кабинет, где амнистируют дезертиров. Они скрывались от уголовного преследования, сейчас у них есть шанс продолжить службу.

"Я дезертировал после проблем, которые возникли у меня в семье. Но сегодня я пришел, чтобы получить прощение, нам пообещали, что не будет преследования, и мы спокойно сможем вернуться в свои части и честно продолжить службу", - говорит Исмаил Зебе.

Каждый амнистированный получает новые документы. Все эти люди теперь полноправные граждане своей страны. Процедура примирения проходит во многих населенных пунктах провинции Дераа. На сегодня легализовались почти 6000 человек, сдано более полутора тысяч единиц оружия.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр", Сирия.

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