Выборы в Германии: социал-демократы празднуют победу

Блок ХДС/ХСС показал худший в своей истории результат

В Германии в ближайшее время лидеры партий, прошедшие в парламент, будут договариваться с кем и против кого дружить. Эксперты не исключают и варианта "большой коалиции" правительства с участием СДПГ и ХДС/ХСС. Несмотря на то, что социал-демократ Шольц не раз подчёркивал, что христианским демократам после 16 лет у власти стоит уйти в оппозицию.

Лидеров этой избирательной гонки было двое: блок Меркель ХДС/ХСС во главе с его лидером Армином Лашетом и социал-демократы под предводительством действующего министра финансов Олафа Шольца. Шли буквально ноздря в ноздрю, но как победитель к сторонникам вышел представитель СДПГ, хотя подсчет голосов на тот момент только начался. Да и реальным успехом это можно назвать с большой натяжкой: поддержка у основных соперников на парламентские места в Бундестаге и кресло канцлера на уровне 25ти процентов. По ходу подсчета голосов изменения несущественные. И вот когда стал известен перевес буквально два процента, министр финансов Шольц сам себя повысил до канцлера.

"Я очень доволен результатами выборов. Граждане страны решили, что СДПГ должна быть лидирующей силой. И это большой успех. Люди хотят смены правительства. И поэтому, они решили, что следующим канцлером этой страны должен быть Олаф Шольц", - заявил Олаф Шольц.

На праздник к сторонникам Шольц пришел с женой. Его соперник, лидер Христианско-демократического блока со своей наставницей - Ангелой Меркель. Операция "Преемник", которую пыталась провернуть канцлерин с Армином Лашетом, явно провалилась. И это чувствуется по его речи. Уже ясно: это худший результат для правящей силы.

"У нас нет окончательных результатов, у нас нет точных цифр, но мы уже можем сказать, что мы не можем быть удовлетворены результатами. И все же исход выборов все еще остается полностью неопределенным, это будет долгая ночь. Поэтому сейчас необходимы большие усилия со стороны всех демократов. Мы должны преодолеть наши разногласия и сохранить единство Германии. Ангела Меркель баллотировалась на пост канцлера 16 лет назад. Это были 16 хороших лет для Германии, и поэтому в первую очередь я хотел бы поблагодарить канцлера Меркель за ее работу", - заявил Лашет.

Эксперты считают, что и за провал консервативных сил на этих выборах тоже следует "поблагодарить" канцлерин Меркель. Forbes называл ее самой могущественной женщиной мира. Железная фрау ассоциировалась с экономическим успехом и стабильностью Германии. Но за последние несколько лет подрастеряла популярность у электората. Многие не простили ей широко распахнутых дверей страны для неконтролируемого потока мигрантов, а ещё слишком уступчивую позицию в отношениях с Вашингтоном. Пандемия тоже не добавила рейтингов. И к этим выборам партия "Христианско-демократический союз Германии", которую Меркель возглавляла до 2018 года, но которую по-прежнему ассоциируют с ней, подошла с весьма низкими цифрами поддержки - примерно 23% против 33 еще 4 года назад. В Бундестаг они, конечно, проходят. У ХДС/ХСС и нынешнего лидера Лашета даже есть теоретическая вероятность сформировать правительство вместе со своим канцлером- такие случаи с лидерами не взявших большинство парламентских мест в истории Германии были. Но придется сильно постараться. И вступить в правильную коалицию.

Пока же Лашет вляпался в небольшой скандал. Находясь на участке, нарушил основополагающий принцип тайного волеизъявления - сложил бюллетень так, что было видно: голосовал сам за себя. Не исключено, что таким образом отчитывался перед партией. Из-за того, что снимок попал в прессу, этот бюллетень могут не учесть.

"Я рада, что эпоха Меркель подходит к концу. Я надеюсь на смену правительства. Я делала ставки на победу Социал-демократической партии Германии", - говорит жительница Берлина Анна Полицер.

Эти выборы были одними из самых необычных в новейшей истории страны. Участвовало наибольшее количество политобъединений с момента воссоединения Германии - около 50. Сразу три партии выставили своих кандидатов в канцлеры. И впервые за 16 лет они прошли без Ангелы Меркель, которая решила уйти с политического олимпа. Ажиотаж был такой, что в Берлине даже пришлось продлевать голосование из-за хаоса и очередей. На некоторых участках не хватило бюллетеней, а оперативно подвозить их не успевали из-за того, что в городе одновременно проходил еще и масштабный марафон. Спортсмены надеялись, что в обеих гонках к финишу придут только честные участники, а победа будет чистой.

"Конечно, хотелось бы видеть четкие результаты и явных победителей, чтобы нам не понадобилась трехпартийная коалиция. Но, вероятно, все сведется к каким-то комбинациям", - говорит местная жительница.

Договариваться неабсолютным лидерам придется. Ведь в ходе этой гонки стали набирать силу новые фавориты – "Зеленые". А ведь еще и левые проходят в Бундестаг. И "Альтернатива для Германии". 4 года назад у "Зеленых" было 7-8 процентов поддержки избирателей, сегодня -15. И лидер Анналена Бербок тоже претендовала на роль канцлера.

"Мы хотели большего. Мы не достигли этого, и это также из-за наших собственных ошибок в начале кампании, из-за моих личных ошибок. Но мы также стоим здесь сегодня вечером и говорим: "На этот раз этого было недостаточно, но у нас есть миссия на будущее", - говорит Бербок.

Возможно, "Зеленые" выторгуют себе какой-нибудь министерский портфель. Но даже без этого их риторика явно антироссийская. Грозятся не допустить запуска газа по "Северному потоку-2", озвучивают модную повестку зеленой экономики, которой охотно внимает молодой избиратель. Правда, не говорят обо всех последствиях отказа от традиционных энергоносителей. Пока самыми прагматичными и договороспособными эксперты называют лидеров гонки: Лашета и Шольца. Оба способны выстраивать конструктивные отношения с Москвой.

"Я думаю, что при Лашете и при Шольце будет прагматичная политика, конструктивная политика в отношении России. Они даже, может быть, будут лучше и прагматичнее отстаивать, чем госпожа Меркель, которая все время хотела говорить о вопросах прав человека с Россией. А эти двое, я думаю, будут слушать бизнес немецкий, который опять хочет вернуться на российский рынок. Они знают, что в Германии большинство населения хочет нормализации с Россией", - рассуждает политолог Александр Рар.

Первое заседание нового Бундестага, предположительно, должно состояться 26 октября. Формирование коалиции и правительства может растянуться надолго

Лилия Акиньшина, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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