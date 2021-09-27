ВОЗ возобновит расследование происхождения коронавируса

Экспертам предстоит выяснить, имел ли COVID-19 лабораторное происхождение

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сформирует новую экспертную группу для расследования происхождения коронавирусной инфекции.

Специалистам по лабораторной безопасности и биозащите, генетикам и экспертам по болезням животных предстоит, в частности, выяснить, имел ли COVID-19 лабораторное происхождение. С этой целью исследовательская группа вновь посетит Китай, а также ряд других стран.

Наряду с этим перед экспертами поставлена задача собрать данные, необходимые для предотвращения будущих вспышек коронавируса и позволяющие выявить взаимосвязь поведения человека с появлением новых болезней.

На возобновлении расследования ВОЗ настаивали власти США, включая госсекретаря Энтони Блинкена. Китай при этом требовал от организации сфокусировать внимание на других государствах, включая сами Соединенные Штаты, а также Италию, сообщает The Wall Street Journal.

26 августа спецслужбы США обнародовали доклад по результатам расследования о происхождении коронавируса. Авторы документа уверяют, что COVID-19 не был разработан в качестве биологического оружия. В тоже время спецслужбы указали на закрытость Китая, которая не дает досконально расследовать происхождение COVID-19.

Оценивая доклад, глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что он содержал политизированные оценки, что выглядит непрофессионально.

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