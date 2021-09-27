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Москвичей предупредили о высоком давлении

08:35
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

В столице потеплело

Небо над столицей остается облачным, однако в Москве потеплело. 27 сентября воздух, по данным синоптиков, прогреется до 12 градусов выше ноля, ожидается небольшой дождь.
Москвичам пообещали весеннее тепло и высокое давление

"Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами небольшой дождь. Максимальная температура воздуха плюс 10-12, в Подмосковье плюс 8-13 градусов", - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Метеоролог предупредил, что атмосферное давление будет расти - до 754 миллиметров ртутного столба, что существенно выше нормы. Порывистый ветер дует с севера, со скоростью 4-9 метров в секунду, передает РИА Новости.

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