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Глава YouTube пообещала сделать все возможное для продолжения работы в России

09:28
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Для этого необходимо учитывать местное законодательство

Сервис YouTube рассчитывает продолжить работу в России. Об этом рассказала его генеральный директор Сьюзан Воджицки.
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По словам главы YouTube, сервис стремится обеспечить работу и обслуживание аудитории в максимальном объеме. Что касается вопросов, возникающих у российских властей, Воджицки заявила, что будет сделано все возможное для разрешения противоречий.

YouTube считает свободу слова одной из главных своих ценностей. Однако когда речь заходит об удалении роликов по требованию властей государства, необходимо учитывать целый ряд аспектов, отметила гендиректор сервиса в эфире Bloomberg TV. Это касается законодательства и происходящих событий.

Опрос ВЦИОМ ранее показал, что YouTube занимает второе место среди самых популярных у россиян соцсетей и мессенджеров. Его назвали 75% респондентов.

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Глава YouTube Сьюзан Воджицки
Глава YouTube Сьюзан Воджицки
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