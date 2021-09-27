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Правительство Берлина впервые возглавит женщина

09:18
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

На региональных выборах победили социал-демократы

Социал-демократы победили на региональных выборах в Берлине. По итогам прошедшего в воскресенье голосования, они набрали 21,4% голосов, обогнав Зеленых (18,9%) и крайне левых (14%).
Выборы в Германии: социал-демократы празднуют победу

Такие результаты означают, что кандидат от СДПГ Франциска Гиффай станет мэром Берлина. Правительство столицы Германии впервые в истории возглавит женщина.

Гиффай 43 года, в федеральном правительстве Анегелы Меркель она занимала пост министра по делам семьи. На посту мэра Берлина она сменит Микаэля Мюллера – также социал-демократа – который принял решение не участвовать в выборах. СДПГ намерена, как и прежде, в городском правительстве образовать коалицию с партией Зеленых, передает Reuters.

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