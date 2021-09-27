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Наталья Сергунина рассказала об участниках конкурса "Лидеры цифровой трансформации"

09:28
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Заявки поступили более чем из десяти государств и 68 регионов России

Более двух тысяч человек зарегистрировались для участия в московском конкурсе "Лидеры цифровой трансформации". Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
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Как уточнила заммэра, большинство заявок поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской и Ростовской областей, Пермского края и Республики Татарстан. Конкурсанты представляют 68 регионов России и более десяти иностранных государств, включая Германию, Италию, Чехию и Турцию.

Разработчики выбирают конкурсные задачи, связанные с искусственным интеллектом в сфере культуры, экологии, спорта, жилищно-коммунального хозяйства и других отраслях. Больше всего заявок сейчас подано на создание рекомендательной системы для пользователей московских библиотек и интерактивной карты для размещения спортивной инфраструктуры.

В частности, конкурсантам предлагают повысить скорость поиска пропавших животных с помощью камер видеонаблюдения, разработать сервис, который будет рекомендовать новости для пользователей mos.ru и мобильного приложения "Моя Москва" на основе их интересов. Эти решения сделают городские онлайн-сервисы еще более полезными и удобными для москвичей.

Заявки на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации" принимают от коллективов в составе от трех до пяти человек. Если у участника нет команды, он сможет найти ее с помощью интерфейса в личном кабинете на сайте конкурса или обратиться к модераторам.

Общий призовой фонд конкурса составляет 10 миллионов рублей. Победителями станут десять команд, предложивших лучшие цифровые решения для городской среды и повышения комфорта жителей столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Прием заявок на участие в конкурсе "Лидеры цифровой трансформации" начался 27 августа и продлится до 22 октября. Как рассказала ранее заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в этом году организаторы конкурса приглашают к участию наряду с российскими специалистами представителей других стран.

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