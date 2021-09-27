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Жена миллионера Симони не пустила его в третий полет на орбиту

09:46
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

У заслуженного туриста достаточно забот с двумя детьми

Молодая жена запретила американскому миллионеру Чарльзу Симони в третий раз лететь в космос. Версию о семейных обстоятельствах, которые не позволили заслуженному туристу отправиться на орбиту в третий раз, подтвердил российский космонавт Федор Юрчихин.
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"Это Чарльз Симони, он и в третий раз бы полетел, если бы не супруга, которая запретила ему летать", - рассказал Юрчихин во время лекции на ВДНХ "Уроки космоса с Федором Юрчихиным". А глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко пояснил, что американец "в серьезном возрасте стал отцом двух детей" и ему не до космоса.

Чарльз Симони – единственный космический турист, дважды побывавший в космосе. Миллионер летал в вместе с Юрчихиным в 2007 году, на российском космическом корабле "Союз", а во второй раз отправился в космос в 2009-м, передает РИА Новости.

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