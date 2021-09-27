Дума рассмотрит отмену запрета для губернаторов избираться более чем на два срока

Законопроект также расширяет список оснований для досрочного прекращения полномочий глав регионов

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, снимающий запрет для глав регионов избираться более чем на два срока подряд. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Сенатор напомнил, что действующее законодательство исключает возможность избрания одного и того же лица на должность руководителя субъекта Российской Федерации более двух сроков подряд. В случае принятия законопроекта данное ограничение будет отменено.

Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников разработали законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации". Он предусматривает меры по улучшению качества жизни граждан, закрепляет механизмы эффективной реализации полномочий органов власти на каждом из их уровней, их согласованного функционирования и взаимодействия между собой, рассказал глава комитета Совфеда.

Наряду со снятием ограничений по количеству сроков законопроект содержит расширенный перечень оснований для досрочного прекращения полномочий губернаторов в связи с утратой доверия президента.

Также предлагается установить равные пятилетние сроки для исполнения полномочий как губернатора, так и депутатов региональных законодательных собраний, сообщил Клишас.

Наконец, законопроект предусматривает, что высшее должностное лицо региона может называться только главой субъекта Российской Федерации, а высший орган исполнительной власти региона — правительством субъекта Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

17-19 сентября в России наряду с выборами депутатов Госдумы восьмого созыва прошли выборы руководителей 12 субъектов Федерации. При этом девять кампаний проходили напрямую, еще три — через голосование в региональных законодательных собраниях. По итогам выборов всем действующим губернаторам удалось сохранить свои посты.

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