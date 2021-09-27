Песков раскрыл темы переговоров Путина и Эрдогана

Лидеры встретятся в Сочи 29 сентября

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах обсудят террористическую активность в сирийском Идлибе. Действия радикальных группировок представляют большую опасность, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, с тех территорий продолжается террористическая активность. Это неприемлемо, это опасно, это мешает процессу урегулирования в Сирии. Все это наверняка будет на повестке дня", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль.Путин" на телеканале "Россия-1".

Переговоры президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана пройдут в Сочи. Встреча состоится 29 сентября.

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