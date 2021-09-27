Более 190 миллионов тестов на коронавирус провели в России

Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации с COVID-19

В России по состоянию на понедельник, 27 сентября, провели свыше 190,2 миллиона тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом свидетельствуют данные Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, проведено 190 241 910 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по данной инфекции.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в регионах обеспечены диагностическими тест-системами для выявления COVID-19, разработанными научным центром "Вектор" и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики.

Кроме того, для полной оценки ситуации по коронавирусу вместе с мониторингом по заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор продолжает оперативное слежение за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех регионах, в отношении которых превышения среднемноголетних показателей не отмечено, сообщается на официальном сайте ведомства.

За минувшие сутки в России было зафиксировано 22 498 случаев заражения коронавирусом. Всего с февраля 2020 года выявлено 7 420 913 человек с COVID-19, умерли 203 900 больных.

Как рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, в последнюю неделю в стране наблюдался рост заболеваемости коронавирусом. По словам эксперта, увеличение количества заболевших COVID-19 происходит за счет людей, не прошедших вакцинацию.

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