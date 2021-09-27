Песков допустил введение ответственности за призывы к санкциям

Вопрос может рассмотреть новый состав Госдумы

Госдума может рассмотреть вопрос об ответственности за призывы к иностранным государствам ввести санкции против России. Решение будет зависеть от настроений в новом составе парламента, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"И действительно звучали инициативы приравнять это к незаконной деятельности. До сих пор никаких шагов предпринято не было. Но, с другой стороны, сейчас будет новая Дума совсем скоро. Посмотрим, какие настроения возобладают там", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Песков напомнил, что за последние несколько лет неоднократно были слышны призывы – в том числе со стороны граждан России, отбывающих наказание - объявить санкции против конкретных российских чиновников и предпринимателей. Причем речь шла о руководителях огромных компаний, которые создают десятки тысяч рабочих мест, платят огромные налоги и тратят миллиарды рублей на благотворительность, подчеркнул Песков.

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