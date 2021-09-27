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Играющие на набережной в Москве дети обнаружили тайник с патронами

10:53
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Хранилище находилось рядом с голубятней

Московская полиция разыскивает хозяина тайника с патронами в Пресненском районе столицы.

В полицию обратились школьники, которые во время игры обнаружили тайник с патронами возле голубятни на Шелепихинской набережной, рассказал агентству "Москва" источник в правоохранительных органах. 

Прибывшие на место полицейские обнаружили 10 патронов различного калибра со следами ржавчины, предназначенные для стрельбы из пистолета Марголина, винтовки ТОЗ-8 и автомата Калашникова.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".

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