Играющие на набережной в Москве дети обнаружили тайник с патронами

Хранилище находилось рядом с голубятней
Московская полиция разыскивает хозяина тайника с патронами в Пресненском районе столицы.
В полицию обратились школьники, которые во время игры обнаружили тайник с патронами возле голубятни на Шелепихинской набережной, рассказал агентству "Москва" источник в правоохранительных органах.
Прибывшие на место полицейские обнаружили 10 патронов различного калибра со следами ржавчины, предназначенные для стрельбы из пистолета Марголина, винтовки ТОЗ-8 и автомата Калашникова.
Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram