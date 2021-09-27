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Появились подробности госпитализации Ларисы Гузеевой

10:53
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Актриса жаловалась на высокую температуру и кашель

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева госпитализирована в московскую городскую клиническую больницу № 40 в состоянии средней тяжести.
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Как рассказали осведомленные источники, заслуженная артистка России попала в больницу после поездки в Крым. Гузеева жаловалась на кашель и высокую температуру.

Официально диагноз актрисы не сообщается. Однако источники утверждают, что один из ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, сообщает "Пятый канал".

Комментарии относительно состояния Гузеевой от ее родственников и представителей не поступали.

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