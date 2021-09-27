Выборы в Германии: чего ждать России от нового правительства

На выборах побеждают социал-демократы

Главная международная новость дня: победа социал-демократов на парламентских выборах в Германии. Партия Ангелы Меркель, которой прочили первое место, показала худший в своей истории результат. Впрочем, позиции демократов по-прежнему сильны. Всего же в парламент прошли шесть партий. Свои позиции укрепили "Зелёные".

Немецкие газеты сегодня пестрят заголовками один громче другого. Прошедшие выборы называют и "Канцлерским триллером", и "Избирательным хаосом". В Берлине на участках не хватило бюллетеней. И подвезти их оперативно не получилось из-за масштабного марафона, который именно в это воскресенье проходил в городе. Интерес к выборам, несомненно, подогрел тот факт, что впервые за 16 лет по их итогам будет сформировано правительство под руководством нового канцлера. О намерении уйти из политики Ангела Меркель сообщила еще в 2018 году. Поэтому избиратели с легкой грустью провожали госпожу канцлерин. Кондитеры сделали торты с ее портретом, а производители плюшевых игрушек выпустили говорящую медведицу, похожую на Меркель. Прощального подарка не преподнесла только родная партия. Консервативный блок ХДС-ХСС набрал лишь 24 процента голосов. И этот результат худший за всю историю.

Убедительной победой сложно назвать и 25,7 процента Социал-демократической партии Германии. Впрочем, это не помешало ее лидеру еще до оглашения официальных результатов объявить себя канцлером.

"Граждане страны решили, что СДПГ должна быть лидирующей силой. И это большой успех. Люди хотят смены правительства. И поэтому они решили, что следующим канцлером этой страны должен быть Олаф Шольц", - заявил Шольц.

Разрыв между СДПГ и ХДС - всего 1,6 процента, на уровне статистической погрешности. Итоги выборов показали, что жители страны хотят перемен и одновременно с трудом отказываются от прошлого.

На этом фоне лучший для себя результат показали "Зеленые". Почти 15 процентов - это в два раза больше, чем на прошлых выборах. За партию голосовали в основном молодые немцы, для которых вопросы экологии - сейчас модная повестка. Но, несмотря на явный успех, Анналена Бербок недовольна, ведь канцлером ей не быть, хотя она входила с число трёх кандидатов.

Выборы оставили два главных вопроса: почему проиграл ХДС и как будет формироваться правительство, ведь договариваться придётся представителям шести партий. Ответ на первый очевиден: падение рейтингов партии Ангелы Меркель началось не сегодня и даже не вчера. Уступчивая позиция в отношениях с Вашингтоном, объявленная в 2015 политика открытых дверей для мигрантов и, наконец, пандемия коронавируса. Результат - потеря на этих выборах сразу 10 процентов голосов. Что касается правительства, то номинальному победителю СДПГ не обойтись без коалиции. Вряд ли с "Зелеными" с их антироссийкой риторикой и угрозами не допустить запуска "Северного потока-2". Скорее всего, не подойдет на роль политического партнера и ультраправая "Альтернатива для Германии". Значит, остаются "Свободные демократы" и "Левые". В их распоряжении суммарно 131 мандат. Эксперты полагают, что политика нового немецкого правительства сохранит прагматизм и настрой на деловые отношения с Россией.

"Они даже, может быть, будут лучше и прагматичнее отстаивать, чем госпожа Меркель, которая все время хотела говорить о вопросах прав человека с Россией. А эти двое, я думаю, будут слушать бизнес немецкий, который опять хочет вернуться на российский рынок. Они знают, что в Германии большинство населения хочет нормализации с Россией", - говорит политолог Александр Рар.

Первое заседание нового состава Бундестага намечено на 26 октября. Но сформировать коалицию удастся, возможно, только к Рождеству. Так что канцлерин Меркель пока остается на посту.

Алексей Платонов, Лилия Акиньшина. "ТВ Центр".

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