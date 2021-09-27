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Медики рассказали о состоянии устроившего стрельбу в Перми

11:13
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

В больницах остаются 15 человек

Тимур Бекмансуров, подозреваемый в стрельбе в Пермском госуниверситете, остается в тяжелом состоянии после полученного ранения. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.
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Как уточняет ведомство, Бекмансуров находится в сознании после ампутации части голени.

В больницах остаются восемь пострадавших в результате стрельбы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще семь человек проходят лечение в федеральных медицинских учреждения в Москве, сообщает РИА Новости.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, 47 человек пострадали.

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