Медики рассказали о состоянии устроившего стрельбу в Перми

В больницах остаются 15 человек

Тимур Бекмансуров, подозреваемый в стрельбе в Пермском госуниверситете, остается в тяжелом состоянии после полученного ранения. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.

Как уточняет ведомство, Бекмансуров находится в сознании после ампутации части голени.

В больницах остаются восемь пострадавших в результате стрельбы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще семь человек проходят лечение в федеральных медицинских учреждения в Москве, сообщает РИА Новости.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, 47 человек пострадали.

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