Медики рассказали о состоянии устроившего стрельбу в Перми

В больницах остаются 15 человек
Тимур Бекмансуров, подозреваемый в стрельбе в Пермском госуниверситете, остается в тяжелом состоянии после полученного ранения. Об этом в понедельник, 27 сентября, рассказали в министерстве здравоохранения Пермского края.
Как уточняет ведомство, Бекмансуров находится в сознании после ампутации части голени.
В больницах остаются восемь пострадавших в результате стрельбы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Еще семь человек проходят лечение в федеральных медицинских учреждения в Москве, сообщает РИА Новости.
Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, 47 человек пострадали.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram