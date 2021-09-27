Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Афганский ребус"

Ситуация в Афганистане остаётся напряжённой и непредсказуемой. О потенциальных угрозах, связанных с этой страной, и о том, как обеспечить безопасность в регионе – смотрите специальный репортаж Дмитрия Гусева "Афганский ребус" в 22.35 на нашем канале