Российская команда заняла первое место на чемпионате EuroSkills

В следующем году чемпионат пройдет в Санкт-Петербурге
Новый триумф России - на чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills наша сборная уверенно завоевала первое место. Церемония закрытия прошла в австрийском Граце и во время вручения наград сцена буквально окрасилась в цвета российского триколора.
В общей сложности у нас 17 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. Молодые специалисты стали лучшими в мобильной робототехнике и электронике, производстве мебели и в поварском деле, в сварочных технологиях и строительстве. Это далеко не полный список специальностей, где нашим профессионалам не было равных.
Россиянам торжественно передали флаг состязаний - наша страна впервые примет чемпионат в 2023 году. Он пройдёт в Санкт-Петербурге.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram