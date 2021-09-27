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Российская команда заняла первое место на чемпионате EuroSkills

12:00
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

В следующем году чемпионат пройдет в Санкт-Петербурге

Новый триумф России - на чемпионате по профессиональному мастерству EuroSkills наша сборная уверенно завоевала первое место. Церемония закрытия прошла в австрийском Граце и во время вручения наград сцена буквально окрасилась в цвета российского триколора.

В общей сложности у нас 17 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых медалей. Молодые специалисты стали лучшими в мобильной робототехнике и электронике, производстве мебели и в поварском деле, в сварочных технологиях и строительстве. Это далеко не полный список специальностей, где нашим профессионалам не было равных.

Россиянам торжественно передали флаг состязаний - наша страна впервые примет чемпионат в 2023 году. Он пройдёт в Санкт-Петербурге.

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