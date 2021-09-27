ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Подмосковье прошёл десятый Елисаветинский крестный ход

12:12
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

В нем приняли участие около 1,5 тысячи человек

В Подмосковье состоялся 10-й Елисаветенский крестный ход. Сотни верующих со всей страны прошли по уникальному маршруту - с переправой через реку - в память о Елизавете Фёдоровне Романовой. Шествие приурочено сразу к двум датам - 130-летию присоединения Великой княжны к православию и назначения её супруга московским генерал-губернатором.

Уже традиционный Елисаветинский крестный ход для верующих начался с божественной литургии. Ранним утром в храме Спаса Нерукотворного вспоминали Великую княгиню Елисавету Федоровну, впоследствии ставшую одной из самых почитаемых святых в России за свои добрые дела.

После молебна процессия переезжает в храм Ильи Пророка в соседнем селе. Небольшую церковь не раз посещали представители царской династии и сама Елисавета Романова. Отсюда начинается крестный ход. С иконами в руках паломники проходят по всем памятным местам, которые связаны с именем Великой княгини.

Елисавета Федоровна - принцесса Гессен-Дармштадтская - в супружестве за русским великим князем Сергеем Александровичем - братом императора Александра III -  стала великой княгиней  царствующего дома Романовых. В Россию  она приехал в 20 лет и здесь приняла православие. А после трагической гибели мужа от рук террористов полностью посвятила себя  благотворительности. Усадьба Ильинское - Усово стала домом для нее. По приказу княгини здесь был построен Родильный приют для крестьян, лазарет для раненных в Русско-японской и Первой мировой войнах.

Присоединение к православию - это только врата, а путь лежал впереди огромный, путь благодеяний, путь милосердия, путь благотворительности, путь страданий, весь этот путь Елисавета Федоровна прошла достойно, и оставила нам яркий пример, которому мы можем подражать сегодня, ведь она одна из самых близких к нам святых", - говорит председатель наблюдательного совета Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества Анна Громова.

Будучи вдовой Елисавета Федоровна принимает на себя управление московским отделением Российского общества Красного креста, руководит императорским православным палестинским обществом, наконец, основывает женский монастырь православной церкви с особым укладом жизни -  Марфо-Мариинскую обитель, впоследствии ставшую  образцом благотворительности.

Этот крестный ход всегда необычный. Не только пеший. Переправа через Москву-реку - вторая часть шествия. Таким был путь семьи Романовых из летней резиденции в зимнюю, поэтому паломникам так важно проследовать тем же маршрутом. Так они возвращаются в Спасский храм в селе Усово. В этом году в честь святой здесь организовали благотворительную акцию "Белый цветок". На ярмарке при храме представили поделки учащихся школ из Одинцова и Красногорска. А все вырученные средства направили в фонд помощи детям.

Елена Сахно, Станислав Ильин, Данил Шкловский, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Елисаветинский крестный ход
Елисаветинский крестный ход
Елисаветинский крестный ход
Елисаветинский крестный ход
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.