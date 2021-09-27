В Таганроге завели дело после отравления детей в бассейне

Пострадали шесть человек, двое в больнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей в бассейне в Таганроге (Ростовская область).

Как удалось выяснить следствию, 26 сентября шестеро детей почувствовали себя плохо после посещения аквапарка. Пострадавших доставили в больницу с признаками отравления парами хлора. После осмотра, четверых детей отпустили домой, двоих госпитализировали в педиатрическое отделение. Их состояние удовлетворительное.

На месте ЧП работают следователи и специалисты Роспотребнадзора. Проведенная проверка показала, что концентрация хлора в аквапарке превышает норму в 1,6 раза. Дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Аквапарк, где отравились дети, временно закрыт, пишет РИА Новости.

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