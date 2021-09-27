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Комбинация вакцин "Спутник лайт" и AstraZeneca дала высокий рост антител

11:22
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Исследования проходят в Азербайджане

Высокий рост антител наблюдают исследователи у пациентов, получивших комбинацию вакцин против коронавируса "Спутник лайт" и AstraZeneca. Данные основаны на результатах исследований, проходящих в Азербайджане.
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"Согласно результатам промежуточного анализа, у 85% добровольцев наблюдался четырехкратный и выше рост нейтрализующих антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 на 57-й день наблюдения", - сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Отмечается, что в качестве первого компонента использовалась вакцина компании AstraZeneca, второго - "Спутник лайт". Интервал между дозами составлял 29 дней. Помимо Азербайджана, исследование комбинации вакцин в рамках глобальной программы проходит в Объединенных Арабских Эмиратах, России, вскоре начнется и в Белоруссии, передает ТАСС.

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