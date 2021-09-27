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Курс евро достиг минимума с июля 2020 года

11:41
  • понедельник
  • 27 сентября 2021

Рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок

Российский рубль демонстрирует на утренних торгах в понедельник, 27 сентября, укрепление позиций относительно доллара и евро.
Цена нефти Brent превысила 75 долларов

Стоимость американской валюты расчетами "завтра" на Московской бирже по состоянию на 11:07 снижалась на шесть копеек, до 72,66 рубля. Курс евро уменьшился на 25 копеек, до 84,98 рубля.

Европейская валюта торгуется на уровне ниже 85 рублей впервые с 29 июля 2020 года, когда евро стоил 84,99 рубля.

Аналитики объясняют укрепление рубля ростом нефтяных котировок, а также общей позитивной фондовой динамикой, сообщает агентство "Прайм".

Минприроды ранее сообщило, что в период с 2010 по 2020 год запасы сырой нефти в России упали почти на треть. Резервы нефти составляли в первую половину десятилетия около 30 миллиардов тонн, затем — около 20 миллиардов.

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